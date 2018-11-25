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Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море 

РИА Новости 43 минуты назад
Судна ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной, заявили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
Проход через Керченский пролив закрыли
Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. В 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. Погранслужба ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения незаконных действий.
Перед этим Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.

"Киев получит по зубам"

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что действия кораблей ВМС Украины не останутся без ответа.
"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, киевские власти должны строго соблюдать российские законы и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе.
"Я думаю, что они получат по зубам, и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — подчеркнул Фикс.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".
Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".
Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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Комментарии177
Ефим Фикс , МИД , РИА Новости , В мире , Армия , Видео , Украина , Бердянск
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