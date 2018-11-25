Премьер Шотландии назвала плохой сделку по Brexit

«Это плохая сделка, вызванная ограничениями премьер-министра [Терезы Мэй] и бесконечным потакательством своей партии. Парламент должен отвергнуть её и выбрать лучшую альтернативу», — написала лидер Шотландской национальной партии в своём Twitter.

По словам политика, в стране необходимо провести второй референдум по Brexit.

Ранее, как сообщал News.ru, главы 27 стран Европейского союза одобрили соглашение с Великобританией о её выходе из состава Содружества. Участники внеочередного саммита утвердили политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Соединённым Королевством. Британия должна покинуть союз 30 марта 2019 года.