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Премьер Шотландии назвала плохой сделку по Brexit 

News.ru 2 часа назад
Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Парламент Великобритании должен отвергнуть достигнутую сделку по выходу королевства из Евросоюза, считает первый министр Шотландии Никола Стерджен.
«Это плохая сделка, вызванная ограничениями премьер-министра [Терезы Мэй] и бесконечным потакательством своей партии. Парламент должен отвергнуть её и выбрать лучшую альтернативу», — написала лидер Шотландской национальной партии в своём Twitter.
По словам политика, в стране необходимо провести второй референдум по Brexit.
Ранее, как сообщал News.ru, главы 27 стран Европейского союза одобрили соглашение с Великобританией о её выходе из состава Содружества. Участники внеочередного саммита утвердили политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Соединённым Королевством. Британия должна покинуть союз 30 марта 2019 года.
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Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , В мире , Европа , Шотландия
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