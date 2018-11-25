Украинские военные отбили свои Рассадки

Населенный пункт Рассадки в Донбассе, о взятии которого Вооруженные силы Украины объявили накануне, и так был под их контролем, рассказал и. о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко . Штаб операции Объединенных сил (ООС) распространил информацию, что в Рассадках, находящихся в так называемой "серой зоне" на Светлодарской дуге вдоль линии соприкосновения в Донбассе, поднят украинский флаг.

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости . Заявление же штаба ООС не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением, добавил представитель ЛНР.

Информация о взятии Рассадок, подчеркнул Филипоненко, показывает "сущность украинского командования", готового приукрасить свои успехи в преддверии визита на Донбасс президентов Украины и Латвии. Киеву, по его словам, должно быть "стыдно и позорно, когда они в очередной раз пригласят иностранных гостей в уничтоженные своей "освободительной" армией города и села на Донбассе".

В период боев за Дебальцево в январе-феврале 2015 года рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому украинским военным подвозили провизию, боеприпасы и медикаменты.