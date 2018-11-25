ФСБ сообщила о выдвинувшемся к кораблям ВМС Украины подкреплении

Судна Военно-морских сил Украины на предельной скорости движутся в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России

«Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они на предельной скорости следуют в район провокации.

Погранслужба принимает все меры для пресечения провокации, сообщили в ведомстве.

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу.

По данным ведомства, они неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и движутся к Керченскому проливу.