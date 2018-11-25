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ФСБ сообщила о выдвинувшемся к кораблям ВМС Украины подкреплении 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: @ Wikipedia
Судна Военно-морских сил Украины на предельной скорости движутся в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
«Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они на предельной скорости следуют в район провокации.
Погранслужба принимает все меры для пресечения провокации, сообщили в ведомстве.
Ранее погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу.
По данным ведомства, они неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и движутся к Керченскому проливу.
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ФСБ , В мире , Армия , Украина
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