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Охлобыстин уже получил британскую визу, заявил его представитель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости/ТАСС
Российский актёр Иван Охлобыстин "давно получил" визу в Великобританию, куда едет представлять фильм "Временные трудности" в рамках Недели российского кино в Лондоне, рассказал РИА Новости представитель актера Максим Брусницын.
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске Охлобыстина на территорию Великобритании.
"Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм "Временные трудности", визу давно выдали", — сказал Брусницын.
"Мракобеса" Охлобыстина потребовали лишить Лондона
Ранее министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова и Никита Михалков.
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Григорий Лепс , Иосиф Кобзон , Максим Брусницын , Егор Холмогоров , Михаил Хазин , Антон Геращенко , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Тереза Мэй , Михаил Боярский , Жерар Депардье , Валерия Перфилова , Николай Расторгуев , Иосиф Пригожин , Никита Михалков , Владимир Кучеренко , Олег Газманов , МВД , Верховная Рада , РИА Новости , В мире , Великобритания
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