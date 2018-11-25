Британский парламент получил доступ к документам Facebook, которые содержат внутренние данные компании, а также, предположительно, переписку Марка Цукерберга. Передать их власти вынудили основателя Software Six4Three, которому пригрозили штрафами и тюремным заключением.
По словам главы комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту страны Дамиана Коллинза, данное событие являет беспрецедентным. При этом он объяснил произошедшее, тем, что руководство компании не отвечало на соответствующие запросы.
Политик отметил, что полученные документы представляют серьёзный интерес, передает Sky News.
Ранее News.ru писал, что юристы международной юридической компании WTP, нанятые для защиты своих интересов Федеральным агентством новостей (ФАН), подали иск к Facebook в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния.