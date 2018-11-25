Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия угрозами добилась доступа к данным Facebook 

News.ru + ещё 2 31 минуту назад
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Британский парламент получил доступ к документам Facebook, которые содержат внутренние данные компании, а также, предположительно, переписку Марка Цукерберга. Передать их власти вынудили основателя Software Six4Three, которому пригрозили штрафами и тюремным заключением.
По словам главы комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту страны Дамиана Коллинза, данное событие являет беспрецедентным. При этом он объяснил произошедшее, тем, что руководство компании не отвечало на соответствующие запросы.
Политик отметил, что полученные документы представляют серьёзный интерес, передает Sky News.
Ранее News.ru писал, что юристы международной юридической компании WTP, нанятые для защиты своих интересов Федеральным агентством новостей (ФАН), подали иск к Facebook в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния.
News.ru: последние новости
Корабли ВМС Украины приближаются к Керченскому проливу Массовые протесты начались в Алабаме Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для всего мира
Дамиан Коллинз , Марк Цукерберг , Парламент Великобритании , Sky News , РИА ФАН , В мире , Европа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла проход через Керченский пролив416
ФСБ раскрыла цель вторжения украинских кораблей286
Польша готовится к войне с Россией141
Украинские корабли вторглись во внутренние воды РФ1224
Украина заявила о таране буксира российским кораблем244
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире Ближний Восток
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
03:37
Мэй будет разочарована: в МИДе рассказали про Brexit
В мире Статьи
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение