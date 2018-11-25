Полиции Андаманских островов посоветовали раздеться, чтобы забрать тело убитого американца

Полиция индийских Андаманских островов проводит консультации с профессиональными антропологами, чтобы узнать особенности похоронного ритуала островитян, убивших американца Джона Аллена Чау. Как сообщает телеканал NDTV, это может помочь найти безопасную и для полиции, и для островитян возможность эвакуации тела Чау.

"Это диалог цивилизаций. Они [островитяне] иная цивилизация. Мы должны войти в их мировоззрение, попытаться понять, как они смотрят на вещи, чтобы не принести им беду и не создать проблемы", — сказал журналистам представитель местных властей из специально созданной команды по вывозу тела американского гражданина с Северного Сентинельского острова.

"Мы более или менее определили место похорон, указанное рыбаками, которые переправили Чау на остров. Теперь антропологи анализируют психологию и отношение этих людей к смерти, особенно к смерти постороннего", — объяснил глава полиции Андаманских и Никобарских островов Депендра Патак.

Однако эксперты полагают, что такая операция требует подготовки. Некоторые из них считают, что для того, чтобы не вызвать столкновения с островитянами, команде эвакуаторов следует выглядеть как они — то есть, полицейским придется полностью обнажиться и возможно исполнить несколько танцевальных па на песке, чтобы это выглядело как похоронный ритуал. Тогда островитяне могут разрешить выкопать тело убитого.

"Не имейте на себе никакой одежды, — дает рекомендации известный специалист по андаманским племенам профессор Ануп Капур из Делийского университета. — Только тогда вы можете рассчитывать на какое-то взаимодействие".

Профессор однажды сумел вступить в контакт с другим андаманским племенем Онге. "Это стало возможно только когда я снял с себя всю одежду. Они не носят одежду и воспринимают одетых людей как враждебных существ".

Тем более, указывает профессор, не следует отправляться на остров в военной или полицейской форме. "Мы знаем, что их (сентинельцев) убивали и преследовали британцы и японцы. Теперь они ненавидят всех в военной форме. Если они увидят кого-то в военной форме, они убьют его на месте!"

Закрытая экосистема

Панкадж Секхасарья, автор книг об Андаманских и Никобарских островах, вообще не видит необходимости в операции по эвакуации тела убитого американца. "Я не считаю, что это хорошая идея, это только вызовет конфликт с тамошним сообществом".

"Пусть они будут такими, какие они есть. Оставьте их в покое в экосистеме, в которой они находятся. Не беспокойте их, потому что это сделает их более агрессивными!" — уверены антропологи.

Специалисты приводят в пример не слишком удачный опыт по эвакуации тел двух убитых островитянами рыбаков в 2006 году. Тогда два рыбака незаконно приплыли на Северный Сентинельский остров ловить крабов, но сентинельцы застрелили их из луков и закопали в прибрежном песке.

Власти отправили вертолет с полицейскими, чтобы забрать тела. Все были уверены, что сентинельцы разбегутся при приближении "железной птицы", но островитяне вовсе не испугались, а открыли по вертолету стрельбу из луков, засыпав машину стрелами. Удалось взять тело одного из рыбаков, после чего полицейские покинули остров.

Еще одна проблема — инфекции. У племен, веками живущих изолированно, нет иммунитета от многих болезней, распространенных в окружающем мире. Власти опасаются, что контакты с посторонними могут вызвать эпидемию среди сентинельцев, живущих в условиях каменного века, которых осталось всего несколько десятков человек.

Причина инцидента

Гражданин США Джон Аллен Чау был убит 17 ноября представителями племени, обитающего на Северном Сентинельском острове. Всего на Андаманах обитают 9 островных племен, сентинельцы — самые закрытые от мира, их численность оценивается всего в 150 — 40 человек. Эти люди не разрешают посторонним приходить на их территорию и решительно сопротивляются любым попыткам контактов с ними. Семеро местных рыбаков согласились за деньги переправить 27-летнего американца на остров. Сейчас рыбаки задержаны, они сообщили, что видели, как аборигены убили Чау стрелами и потом закопали его тело в прибрежном песке. Как следует из дневника Чау, который тот оставил рыбакам, американец намеревался проповедовать островитянам христианство, при этом он не был профессиональным священнослужителем.