Терезу Мэй могут отправить в отставку

Хотя ЕС одобрил соглашение по Brexit, внутри Великобритании остается слишком много его противников. Их позиции укрепляются, что приближает сторонника сделки с Европой Терезу Мэй к отставке. Против британского премьера выступает ее родная партия, а члены правительства один за одним слагают с себя полномочия. «Газета.Ru» рассказывает, есть ли у британского премьера шансы сохранить власть.

Тереза Мэй переживает нелегкие времена. Единственная радость — кекс, который она на днях получила от девятилетней девочки. Как рассказал телеканалу Sky News папа юной британки, дочь прониклась симпатией к Мэй, так как та переживает трудные времена из-за Brexit.

Сладкий подарок пришел в канцелярию премьера как раз вовремя.

Cудьба Мэй могла решиться уже на этой неделе. Коллеги из ее «родной» правящей Консервативной партии были полны решимости отправить премьера в отставку.

Для вынесения на обсуждение вопроса о вотуме недоверия противники Мэй должны были собрать 48 голосов. Однако британская газета The Sun сообщила, что против премьер-министра выступили только 42 парламентария, 25 из которых заявили о своем решении публично.

При этом один из инициаторов сбора подписей за смещение Мэй, депутат-консерватор Стивен Бейкер утверждает, что изначально нужное количество голосов все-таки было набрано. Но некоторые консерваторы, пообещавшие ему направить письма против премьер-министра, в итоге не сделали этого.

«Члены парламента от консерваторов, которые решили, что единственный способ изменить политику — это поменять лидера, должны иметь смелость и честность и написать письма», — призвал Бейкер.

Депутат Палаты общин от консерваторов Саймон Кларк, подписавший письмо о выражении недоверия Мэй, заявил, что ее правительство будет вынуждено уйти в отставку.

Если бы план противников Мэй внутри партии удался, то ей потребовалось бы набрать большинство голосов заседающих в парламенте консерваторов, чтобы удержать пост председателя партии и пост премьер-министра. В противном случае она должна будет покинуть обе должности, а консерваторы выберут нового лидера или же объявят внеочередные выборы. При этом ушедшая в отставку премьер не сможет выдвинуть свою кандидатуру.

Однако это не единственный способ отправить Мэй в отставку — сделать это также можно с помощью досрочных выборов в парламент. Срок полномочий премьер-министра связан со сроком полномочий Палаты общин. Чтобы провести досрочные выборы, две трети членов Палаты общин должны поддержать эту инициативу.

Другой вариант: вынести правительству вотум недоверия, после которого в течение двух недель необходимо будет сформировать новое правительство, которое поддержало бы большинство голосов. В противном случае парламент также будет распущен, и в Великобритании проведут новые выборы.

Противники Терезы Мэй могут дождаться голосования в Палате общин по проекту договора с ЕС.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин , если парламент не поддержит проект, то это будет восприниматься как «скрытый вотум недоверия правительству».

«В этом случае будет запущена стандартная процедура. Премьер-министр приносит прошение королеве и говорит о том, что подает в отставку из-за того, что одобрение большинства парламентариев не было получено. Но это приводит к тому, что опять будет назначен какой-то технический премьер-министр, исполняющий обязанности, кто должен будет руководить страной. И опять же будут снова вестись консультации о проведении внеочередных парламентских выборов», — поясняет эксперт.

По мнению Топорнина, сейчас премьер-министр имеет равные шансы как на уход с должности, так и на продолжение своей работы. «Редкая ситуация сложилась в Великобритании. Позиции Терезы Мэй очень шаткие. И, конечно, да, ее могут сместить», — отмечает эксперт.

При этом, по его словам, вариант с досрочными выборами для Консервативной партии менее предпочтителен. По последним опросам, электоральный рейтинг партии значительно снизился. И очевидно, что на новых выборах консерваторы рискуют потерять голоса избирателей и уйти в оппозицию.

«В результате всех этих манипуляций консерваторы могут быть отодвинуты от власти. А если консерваторы уйдут, то на долгие годы. И это, конечно, будет катастрофой для них», — считает эксперт.

Пойдет ли партия на такой риск, на сегодняшний день прогнозировать сложно.

«Да, им не нравится Тереза Мэй. Да, они считают соглашение по Brexit неприемлемым. Но в результате отставки Терезы Мэй они могут потерять и власть. И вот здесь вопрос в том, что им важнее: принципиальная позиция по Brexit или правление страной», — подчеркивает Топорнин.

Дать однозначную оценку действиям Терезы Мэй практически невозможно. В Великобритании есть и сторонники проводимой ею политики. Например, газета Financial Times 19 ноября опубликовало колонку о том, что лучшей альтернативы на место премьер-министра на сегодняшний день нет.

Автор материала Себастьян Пейн отмечает, что перед Терезой Мэй стоит трудная задача провести переговоры с ЕС о выходе страны из соглашения. По словам журналиста, премьер-министр находится во главе правительства в один из самых сложных моментов в истории. Он также считает, что Мэй — единственная, кто может провести страну через это тяжелое время.

План Терезы Мэй по Brexit является единственным допустимым вариантом, говорится в материале. Однако вряд ли она войдет в историю как один из величайших премьер-министров Великобритании, пишет автор. При этом в эпоху, когда ее оппоненты пытаются сформулировать лучший план Brexit, Консервативная партия должна позволить Мэй продолжить ее весьма тяжелую работу, заключает FT.

Премьер уже дала понять, что уходить не собирается. « [Моя отставка] не сделает переговоры по Brexit более легкими — как не изменит расклад сил в парламенте», — сообщила Мэй в интервью.

Британский премьер категорически не согласна с обвинениями в плохом управлении: она считает, что сделать выход Британии из ЕС более мягким — благо для страны. Однако с ней не согласны сторонники жесткой линии, которые уверены, что нужно рубить все связи с надоевшим ЕС.

Причиной их недовольства стало одобренное правительством 14 ноября соглашение об условиях выхода из Евросоюза. «Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства», — заявила Тереза Мэй после пятичасовых переговоров в правительстве.

Однако директор Центра европейской информации Топорнин уверен в обратном: «На мой взгляд, это соглашение составлено полностью в пользу Европейского Союза.

То есть, по сути, они добились всего, даже прозрачной границы между Северной Ирландией и Ирландией. Британцы выплатят ЕС компенсацию 39 млрд фунтов стерлингов, и будут соблюдать законы Европейского Союза, и обращаться в Европейский Суд, и так далее, и тому подобное. Ни о чем британцы и думать не могут, потому что они должны полностью доходить в этом переходном периоде два года. Ничего британцы не получили».

Стоит отметить, что на следующий день после утверждения соглашения министр Великобритании по делам выхода из Евросоюза Доминик Рааб объявил о своей отставке, о чем он сообщил в твиттере. «Сегодня я ухожу с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС», — написал политик.

Спустя несколько часов стало известно о еще одной отставке из-за сделки по Brexit — примеру своего коллеги последовала министр труда Эстер Маквей . «Сделка не учитывает результат референдума», — заявила она. За Раабом и Маквей в отставку ушли еще шесть чиновников из британского правительства.

Стало очевидно, что политика Мэй по разрешению кризисной ситуации не получила абсолютной поддержки британского истеблишмента.

Примечательно, что два года назад Тереза Мэй получила возможность занять пост премьер-министра именно из-за разногласий британского истеблишмента относительно Brexit.

В 2016 году после оглашения результатов референдума занимавший на тот момент пост премьер-министра Дэвид Кэмерон заявил, что уходит в отставку — он был инициатором голосования и рассчитывал на сохранение страны в союзе. Его преемницей и стала Тереза Мэй, на чьи плечи легла ответственность за выход страны из ЕС.

Однако дедлайн по выходу из ЕС — 29 марта 2019 года — приближается, а решение проблемы более очевидным не становится.

Пока неясно даже, сможет ли Мэй остаться на посту премьера к этому моменту окончательного расставания Великобритании с ЕС.

Бориса Джонсона. Говорить о дальнейшем развитии политической карьеры Терезы Мэй еще рано, как и о возможных ее преемниках. Однако, британское издание Independent пророчит на должность премьера действующего министра финансов Филипа Хэммонда или экс-главу британского МИД

Оба политика известны своей критикой в адрес России. Первый не устает предупреждать о «растущей военной угрозе» со стороны России. Именно благодаря усилиям Филипа Хэммонда Лондон в 2019 году увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд фунтов стерлингов. Борис Джонсон неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в агрессии, а также в том, что он не считается с мнением международных партнеров.

Если на смену Мэй придет Хэммонд или Джонсон, то кардинальных изменений в отношениях Москвы и Лондона вряд ли можно ожидать. Впрочем, выход Лондона из ЕС может дать странам шанс начать свои отношения с чистого листа. Возможно, это попытается сделать новый премьер, который может быть не только новым представителем Консервативной партии, но и вообще представителем оппозиции.