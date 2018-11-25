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В Алабаме начались массовые протесты 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Reuters
Собравшиеся на стихийном митинге требуют ответа от полиции, застрелившей "по ошибке не того парня".
Полиция США застрелила по ошибке покупателя в «черную пятницу»
Митингующие десятками стали стекаться к торговому центру в городе Гувер, требуя справедливости, сообщает cbsnews.com. Именно внутри этого центра от рук полиции погиб 21-летний чернокожий Эмантик Фицджеральд Брэдфорд, бывший военнослужащий американской армии.
Трагедия развернулась в так называемую "черную пятницу", когда, по отзывам очевидцев, торговый центр "буквально кишел людьми", а за места в очередях развернулись настоящие сражения. В ходе одного из них вспыхнула ссора между группой молодых людей. Ее зачинщиком, по первоначальной версии полиции, выступил Брэдфорд, который и открыл огонь в толпе, что привело к ранению четырех человек, включая 12-летнюю девушку.
Как объяснили стражи правопорядка, с целью нейтрализации стрелка они были вынуждены открыть огонь на поражение. Однако вскоре из показаний свидетелей стало ясно, что стрелял другой человек, и ему удалось скрыться в толпе.
Объяснения полицейских в том, что они опросили свидетелей и ищут стрелка, не удовлетворили собравшихся на акции протеста. Они потребовали от полиции "прозрачности" в этом громком деле.
"Где кадры с камер видеонаблюдения — почему мы еще этого не видели?", — сказал один из протестующих.
"Они говорят, что он (Брэдфорд) убил человека и ранил кого-то другого, они назвали его подозреваемым, что они говорят сейчас? … Где были камеры?", — заявил другой из митингующих.
Как отмечают наблюдатели, смерть Брэдфорда и "путаные объяснения следователей" вызывают больше вопросов, чем ответов.
Тем временем стало известно, что сотрудник полиции, который убил Брэдфорда, находится в административном отпуске.
Правоохранительные органы Алабамы, включая прокуратуру, проводят два расследования. Свое отдельное внутреннее расследование проводит и полиция Гувера, которая выразила сожаление о том, что "первоначальный релиз, переданный в средства массовой информации, был не совсем точным". Однако эти объяснения не смогли удовлетворить разъяренную толпу, собравшуюся у торгового центра в Гувере.
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Комментарии
В мире , Гувер , США
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