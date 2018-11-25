В Брюсселе начался саммит по Brexit

Брюсселе начался внеочередной саммит стран, которые остаются в Евросоюзе , посвященный проекту соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Об этом в своем твиттере написал пресс-секретарь главы Евросовета Пребен Ааманн.

"Саммит 27 стран ЕС по Brexit начался. Первый обмен мнениями с главой ЕП (Антонио Таяни)", — написал Ааманн.

Ожидается, что в ходе саммита его участники одобрят соглашения о выходе Британии из состава ЕС, а также политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и британской стороны.