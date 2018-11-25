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Макрон заявил о необходимости глубокой реформы ЕС 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Выход Великобритании из Евросоюза означает необходимость глубокой реформы ЕС, заявил прибывший на саммит лидеров стран объединения президент Франции Эммануэль Макрон.
«Выход Великобритании демонстрирует необходимость глубокой реформы Евросоюза… Это станет лейтмотивом следующих европейских выборов», — сказал Макрон.
По его словам, он считает проект соглашения о брексите хорошим и поддерживает его.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал проект соглашения по выходу Британии из ЕС лучшей сделкой, которую мог получить Лондон.
25 ноября лидеры ЕС должны утвердить со своей стороны соглашение.
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Жан-Клод Юнкер , Эммануэль Макрон , ЕС , Еврокомиссия , В мире , Европа , Великобритания , Франция
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