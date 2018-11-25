Макрон заявил о необходимости глубокой реформы ЕС

«Выход Великобритании демонстрирует необходимость глубокой реформы Евросоюза… Это станет лейтмотивом следующих европейских выборов», — сказал Макрон.

По его словам, он считает проект соглашения о брексите хорошим и поддерживает его.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал проект соглашения по выходу Британии из ЕС лучшей сделкой, которую мог получить Лондон.

25 ноября лидеры ЕС должны утвердить со своей стороны соглашение.