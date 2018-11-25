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Элитные костюмы хотят поставлять из Сирии в РФ 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Крупное швейное предприятие «400», которое занимается пошивом элитных костюмов и имеет магазины по всей Сирии, планирует выйти на российский рынок. Для этого компания объявила новые вакансии и открыла четырёхмесячные курсы в Дамаске.
Курсы предназначены для обучения беженцев. До войны на предприятии работали 500 человек, но с началом боевых действий их число сократилось до 200, так как спрос на элитные костюмы упал, сообщает РИА Новости.
«Наше производство не останавливалось ни на один день даже во время войны… Мы организовали помощь беженцам из тех районов Сирии, которые находятся под контролем боевиков. Это четырехмесячные курсы, которые позволяют получить навыки работу в текстильной промышленности», — цитирует издание главу компании «400» Аднана аль-Ажбауи.
Сейчас руководство «400» намерено вывести компанию на международный уровень, костюмы у сирийского предприятия закупают Ирак и Ливан. В планах предприятия — поставлять элитные костюмы и в Россию.
Ранее News.ru сообщал, что преподаватели Московского педагогического государственного университета (МПГУ) в рамках проекта «Современная методическая школа „Русский язык в поликультурном мире“ начали проведение в Дамаске курсов повышения квалификации для учителей русского языка. В программе принимают участие педагоги из всех мухафаз страны.
Курсы планируют пройти 40 преподавателей русского языка. Для них подготовлено более 26 часов лекций и практических семинаров.
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РИА Новости , В мире , Дамаск , Сирия
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