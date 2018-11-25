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Макрон отреагировал на «топливные» протесты во Франции 

ТК «Звезда» + ещё 30 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Макрон назвал поведение участников митингов во Франции «позорным».
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на так называемые «топливные» протесты, которые в настоящее время происходят в стране.
По словам французского лидера, те, кто участвует в митингах, ведут себя «позорно».
«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам», — написал он в своем Twitter.
Вместе с тем Макрон подчеркнул, что «такому насилию не место в республике».
Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер привел данные о том, что в ходе протестов по всей стране были задержаны 130 человек. Акции противников искусственного повышения цен на топливо прошли сразу в нескольких городах страны. Но жарче всего было на улицах столицы.
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Кристоф Кастанер , Эммануэль Макрон , В мире , Европа , Франция
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