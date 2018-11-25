Яхта с принцем Уганды перевернулась на озере Виктория

На принадлежащей Уганде части озера Виктория произошло крушение яхты, есть погибшие. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, на судне находились 120 человек, не менее 13 из них погибли. На данный момент продолжается поисково-спасательная операция.

Всего спасли около 70 человек. По неподтвержденным данным, среди них был и принц Уганды Дауди Васайя. Кроме того, на яхте могли находиться местные музыканты.

В сентябре на озере Виктория потерпел крушение перегруженный паром. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 218 человек. После этого в Танзании был объявлен четырехдневный национальный траур.

В 1996-м на озере Виктория паром с несколькими сотнями пассажиров также перевернулся, в результате чего утонули более 500 человек.