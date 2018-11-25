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Названа применившая хлор в Алеппо группировка террористов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 33 44 минуты назад
Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли назвал террористическую организацию, которая несет ответственность за обстрел Алеппо снарядами с хлором.
Ответственность он возложил на группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на правительственное ТВ Сирии.
Генерал сообщил, что обстрелу подверглись кварталы у линии соприкосновения армии с бандформированиями.
Напомним, в результате обстрела Алеппо пострадали более 100 человек, сирийская армия нанесла ответные удары по террористам.
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ИТАР-ТАСС , В мире , Африка , Ближний Восток , Видео , Конфликты
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