Названа применившая хлор в Алеппо группировка террористов

Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли назвал террористическую организацию, которая несет ответственность за обстрел Алеппо снарядами с хлором.

Ответственность он возложил на группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на правительственное ТВ Сирии.

Генерал сообщил, что обстрелу подверглись кварталы у линии соприкосновения армии с бандформированиями.

Напомним, в результате обстрела Алеппо пострадали более 100 человек, сирийская армия нанесла ответные удары по террористам.