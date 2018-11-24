Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

Как заявил глава ведомства, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую "опасность" с российской стороны.

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".

Как отметил Петршичек, Чехия должна более эффективно противостоять подобным "угрозам" и не "сидеть сложа руки".

Томаш Петршичек стал главой внешнеполитического ведомства в середине октября. Его риторика в отношении Москвы значительно отличается от позиции других представителей чешской власти.

Так, в конце октября премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений между странами. По его словам, вместо того чтобы вести диалог, Запад вернулся к состоянию "квазихолодной войны" с Россией. Президент Чехии Милош Земанн также неоднократно обращал внимание на важность взаимодействия с Кремлем и бессмысленность антироссийских санкций.

В последнее время западные государства раскручивают истерию вокруг "российской угрозы". В частности, накануне британский генерал назвал Россию большей угрозой, чем ИГ* и "Аль-Каида" *. Глава МИД Сергей Лавров , в свою очередь, с иронией ответил на подобное заявление. Дипломат отметил, что Москва не вправе "никому запретить проявлять свои интеллектуальные способности".

Антироссийскую риторику также выражают страны Балтии, Польша, Украина и некоторые другие государства, указывая на модернизацию российской армии как на "угрозу". Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что повышение боеготовности армии носит исключительно оборонительный характер. Кроме того, российская сторона подчеркивала, что не намерена нападать ни на одну страну НАТО , однако Североатлантический альянс использует "западную истерию" для наращивания своего присутствия у восточных границ с Россией.

В российском МИД также заявляли, что беспочвенные заявления о "российской угрозе" наносят серьезный ущерб диалогу России и Запада.

Террористические организации, запрещенные в России.