Климкин усмотрел «крымский след» в проигрыше России в борьбе за ЭКСПО-2025

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал результаты голосования за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Накануне участники 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) выбрали местом проведения ЭКСПО-2025 японскую Осаку . За право быть организатором выставки также боролись Баку Екатеринбург . Российский город вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

По мнению украинского дипломата, проигрыш России связан с представленной во время презентации картой, на которой Крым включен в состав страны.

"Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина ЭКСПО-2025. Ну с такой картой понятно, почему не прошло… И дальше не пройдет. Поздравляем японских друзей и город Осака с победой", — написал Климкин в Twitter.

ЭКСПО — крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет страны показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября.