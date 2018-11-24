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Климкин усмотрел «крымский след» в проигрыше России в борьбе за ЭКСПО-2025 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал результаты голосования за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025.
Накануне участники 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) выбрали местом проведения ЭКСПО-2025 японскую Осаку. За право быть организатором выставки также боролись Баку и Екатеринбург. Российский город вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.
По мнению украинского дипломата, проигрыш России связан с представленной во время презентации картой, на которой Крым включен в состав страны.
"Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина ЭКСПО-2025. Ну с такой картой понятно, почему не прошло… И дальше не пройдет. Поздравляем японских друзей и город Осака с победой", — написал Климкин в Twitter.
ЭКСПО — крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет страны показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября.
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Павел Климкин , В мире , Общество , Политика , Баку , Екатеринбург , Осака
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