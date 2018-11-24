Шейх Дубая оплатил долги россиянки после смерти ее матери в ОАЭ

Шейх эмирата Дубай взял на себе все расходы по транспортировке на родину тела умершей Натальи Поповой. Помимо этого Мухаммед бен Рашид аль Мактум оплатил услуги частной клиники, в которой была прооперирована женщина, сообщается на его официальном сайте.

Трагический случай произошел в ОАЭ 29 октября. Отдыхающая вместе с дочерью и двумя внучками россиянка внезапно почувствовала себя плохо. Позже у нее диагностировали разрыв аорты.

Наталью экстренно госпитализировали в больницу, где провели сложнейшую операцию. Врачи смогли сделать чудо и стабилизировали ее состояние. Однако спустя сутки пациентка умерла от послеоперационных осложнений.

Ее дочери, Анастасии, руководство клиники выставило астрономический счет за лечение матери в 15 миллионов рублей. Оплатить его самостоятельно семья погибшей не смогла. Арабский шейх не только рассчитался по всем долгам перед медиками и оплатил возвращение тела умершей на родину, но и приобрел авиабилеты членам семьи, а так же взял не себя все сопутствующие расходы.