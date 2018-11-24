DWN: украинский конфликт грозит «поджечь» Азовское море

Евросоюз обвиняет Россию в нарушении свободы судоходства и «милитаризации» Азовского моря и собирается предпринять меры, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В свою очередь, Россия отвергает обвинения, ссылаясь на российско-украинский договор 2003 года. По мнению издания, Украина попытается найти способ выйти из этого соглашения, чтобы обеспечить кораблям НАТО право свободно входить в азовские воды.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерка Могерини объявила об «объединённых, направленных мерах» против России в Азовском море, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это заявление она сделала 19 ноября. ЕС обвиняет Россию в том, что она препятствует свободе судоходства. «Ситуация в Азовском море вредит не только украинской экономике, но также многим кораблям, идущим под флагами стран-членов Евросоюза», — заявила Могерини.

Как напоминает издание, Азовское море соединяется с Чёрным морем Керченским проливом. По мнению киевских властей, цель России состоит в том, чтобы заблокировать украинские морские пути (при том, что 80% всего украинского экспорта доставляется морем). Великобритания в связи с этим объявила о том, что отправит в Чёрное море военный корабль, для обеспечения свободного судоходства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отреагировал на решение ЕС: «Я бы посоветовал, прежде чем делать какие-либо заявления, почитать договор между РФ и Украиной от 2003 года. Из него будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договорённости между Москвой и Киевом, которые действуют и определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств», — цитирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на новостное агентство ТАСС

Раннее, Могерини заявляла, что помимо проверок судов в Керченском проливе, ЕС также беспокоит милитаризация Россией Азовского моря. Она отмечала, что Россия увеличила число своих боевых кораблей в регионе, на что Киев также ответил ростом военного присутствия. По словам Могерини, всё это дестабилизирует и без того шаткую обстановку в черноморском регионе.

Что касается планов Киева, то издание, ссылаясь на доклад Jamestown Foundation, упоминает указ Петра Порошенко от 23 сентября 2018 года, по которому через Керченский пролив в порт города Бердянск должны были быть доставлены два судна — А500 «Донбасс» и А830 «Корец». Целью, по информации Jamestown Foundation, было, во-первых, проверить реакцию России, а во-вторых, продолжить реализацию плана по превращению Бердянска в морской укреплённый пункт на азовском побережье. К тому же, сказано в докладе, Киев оценивает возможность выйти из договора 2003 года с Россией, по которому Азовское море разделено между двумя странами поровну, и для захода в него кораблей третьих стран требуется согласие обеих сторон. В случае выхода Украины, Азовское море будет разделено в соответствии с международным правом — тогда «внутреннее море» будет считаться международными водами и суда НАТО смогут на законных основаниях заходить в него.

Издание пишет, ссылаясь на американское информагентство Stratfor , что теперь украинский конфликт может распространиться и на море. Как следует из данных, предоставленных агентством, США предпримут усилия, для того, чтобы поддержать Украину в увеличении военного присутствия в Азовском море. Впрочем, как отмечает издание, пока неясно, что США на самом деле могут предпринять, учитывая несопоставимость сил украинских и российских ВМС: Украина имеет в черноморском регионе 66 военных кораблей, в то время как Россия располагает 2800 судами. К тому же, украинские корабли в среднем намного меньше и слабее российских.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет, что Вашингтон и Брюссель могут помочь Украине не в военном, а в финансовом плане — в том числе и для того, чтобы укрепить украинские порты в регионе.