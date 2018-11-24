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Британский генерал заявил, что РФ представляет еще большую угрозу, чем «Аль-Каида» и ИГ 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Reuters
Россия представляет для Великобритании более серьезную угрозу, чем "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе организации запрещены в РФ). С таким утверждением в интервью субботнему выпуску газеты The Daily Telegraph выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.
"Россия сегодня, бесспорно, представляет собой гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем угрозы, исходящие от исламских экстремистских группировок, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ)", — сказал генерал в своем первом интервью после вступления в июне в должность командующего сухопутными силами страны. По утверждению Карлтон-Смита, Россия "продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов".
"Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали", — добавил начальник британского Генштаба. Он отметил, что Москва стала предпринимать "систематические усилия в исследовании и использовании уязвимых сторон Запада, особенно в некоторых нетрадиционных областях". К таковым Карлтон-Смит отнес киберпространство и возможности ведения подводных боевых действий.
По его словам, Великобритания и ее союзники не могут благодушно взирать на угрозу, якобы исходящую от России, и оставлять ее без ответа.
"Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО", — заявил Карлтон-Смит.
Британский генерал также выразил скептическое отношение к идее создания единых европейских вооруженных сил, предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как и к любой другой инициативе, способной ослабить эффективность НАТО. Ведь, по словам Карлтон-Смита, именно Североатлантический альянс является опорой европейской безопасности.
1 марта нынешнего года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он отметил, что растущая военная мощь России — это гарантия мира на планете.
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Комментарии5
Владимир Путин , Генштаб , Исламское государство , Аль-Каида , НАТО , Daily Telegraph , В мире , Армия , Войска , Великобритания
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