США обвинили Россию в попытках «разрушить устремления Украины к Западу»

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу опубликовала заявление в связи с 85-летием с периода массового голода на Украине , указав, что "украинцы вновь умирают" от действий России

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан , Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии , 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам всего мира в знак 85-летия голодомора, когда режим Иосифа Сталина намеренно морил голодом миллионы невинных украинцев. Варварский захват Советским Союзом украинской земли и посевов осуществлялся с преднамеренной политической целью порабощения украинского народа и страны", — говорится в распространенном заявлении Науэрт.

По ее словам, это было "одним из самых жестоких действий двадцатого века и грубым напоминанием преступлений коммунизма".

"Сегодня украинцы вновь умирают в результате попыток России уничтожить личность народа Украины и разрушить их устремления к Западу. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тысяч человек. Но Россия не сможет победить несломимый украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", — отметила Науэрт.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Представитель госдепа также добавила, что США вновь подтверждают свою поддержке суверенитету Украины и территориальной целостности, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь.

Ранее американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, признающую голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом.