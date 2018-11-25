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Суд в Латвии отпустил на свободу задержанного спецслужбами журналиста Алексеева 

ТАСС + ещё 12 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Суд Видземского предместья Риги в воскресенье отклонил ходатайство Полиции безопасности (ПБ) Латвии об избрании в качестве меры пресечения в отношении задержанного русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрия Алексеева заключение под стражу. Журналист был отпущен на свободу, сообщила корреспонденту ТАСС его адвокат Имма Янсоне.
"Суд Видземского предместья Риги сегодня на заседании не удовлетворил ходатайство следователя о содержании под стражей Алексеева. Его выпустили на свободу. Сейчас мы ждем назначения более мягкой меры пресечения в отношении моего подзащитного", — сказала она.
Алексеев был задержан ПБ 23 ноября, спецслужбы также провели обыск у него дома. Как ранее корреспонденту ТАСС рассказала Янсоне, журналист находится в статусе лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс по двум статьям уголовного закона — деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.
ПБ в середине декабря 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению ПБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде из Латвии.
Позже прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны — разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.
Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным. По его словам, патроны для пистолета были подброшены ему при обыске, а материалы, содержащие детскую порнографию, на самом деле являются фотографиями его детей во время купания. Журналист также неоднократно заявлял, что направленные на разжигание национальной розни комментарии писал не он.
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В мире , Криминал , Прибалтика
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