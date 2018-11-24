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В Париже закроют Эйфелеву башню 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
В столице Франции Эйфелеву башню закроют из-за акций протеста. Об этом сообщается в твиттере достопримечательности.
"Эйфелева башня будет закрыта 24 ноября из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле", — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, речь идет о протестах против роста цен на бензин и увеличения налогов.
Как отмечается, около 30 тыс. человек намерены приехать в Париж для участия в акциях.
Ранее сообщалось, что во Франции на протестах из-за цен на бензин пострадали более 500 человек.
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В мире , Европа , Франция
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