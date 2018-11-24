В Париже закроют Эйфелеву башню

В столице Франции Эйфелеву башню закроют из-за акций протеста. Об этом сообщается в твиттере достопримечательности.

"Эйфелева башня будет закрыта 24 ноября из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле", — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, речь идет о протестах против роста цен на бензин и увеличения налогов.

Как отмечается, около 30 тыс. человек намерены приехать в Париж для участия в акциях.

Ранее сообщалось, что во Франции на протестах из-за цен на бензин пострадали более 500 человек.