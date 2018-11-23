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Главные события пятницы 

Рамблер 58 минут назад

США разворачивают прокси-флот на Черном море

Россия быстро увеличивает группировку кораблей, защищающих Керченский пролив. Это происходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry и намеков Киева на необходимость подводных лодок

Названа дата большой пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

Адвокат одного из бывших полицейских, заподозренных в изнасиловании дознавательницы из Уфы, передал ГТРК «Башкортостан» видеозапись, которая якобы доказывает наличие у его подзащитного алиби.

Появились новые видео с Петровым и Бошировым

Полиция Лондона впервые опубликовала три видеозаписи с камер наружного наблюдения Солсбери, которые зафиксировали передвижение подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился неожиданный поворот. По данным СМИ пострадавший водитель ведущей Первого канала первым ударил игрока «Краснодара» и спровоцировал конфликт.

Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе

Украина искусственно нагнетает напряженность в Донбассе. Так постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, как сообщает РИА Новости, прокомментировал переброску Украиной в Донбасс зенитных ракетных комплексов С-300.

Для россиян вводят новый налог

Совет Федерации одобрил пакет законов о введении налога для самозанятых граждан, сообщает «Коммерсант». Речь идет о 10-летнем эксперименте в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской области.

В Европе назрел новый кризис

В Европе тлеет новый экономический кризис — пока лидеры Старого Света радовались решению греческих проблем, «лидерство» в этой области перехватила Италия. Популистское правительство плевать хотело на требования Еврокомиссии и не особо боится потенциальных санкций со стороны Брюсселя, который недоволен чрезмерными расходами итальянского бюджета.

Голикова назвала действенный способ увеличить рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что доступность жилья имеет большое влияние на рождаемость, поскольку имеющая свою недвижимость семья чувствует себя увереннее и более склонна к рождению еще одного ребенка.
Комментарии8
Сергей Скрипаль , Татьяна Голикова , Павел Мамаев , Александр Лукашевич , Владимир Путин , Александр Кокорин , ОБСЕ , ГРУ , Совет Федерации , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , В мире , Видео , США
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