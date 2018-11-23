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Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Родственники жертв гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает голландское издание Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Заявителями выступили члены семей 55 погибших в авиакатастрофе голландцев. Они обвиняют Россию в уничтожении самолета и препятствованию дальнейшему расследованию.
«Россия не передала важную информацию следственной группе, как считают мои клиенты. Более того, российская сторона предоставила факты, которые впоследствии не подтвердились», — заявил адвокат группы заявителей.
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По правилам ЕСПЧ, жалоба была подана спустя полгода после того, как появились новые факты об авиакатастрофе. В случае, если иск будет принят, судебное рассмотрение может продлиться пять-семь лет.
«На самом деле, сначала должны были быть использованы все национальные средства правовой защиты, но судебные разбирательства в России в этом случае очень проблематичны, поэтому мы идем прямо в Европейский суд», — пояснил юрист.
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Указанные новые факты были обнародованы в мае на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT): ее представители объявили, что лайнер был сбит именно ракетой «Бук» российских ВС, однако кто конкретно это сделал, установить не удалось. После этого Нидерланды, а за ними несколько стран Европы обвинили Россию в крушении самолета.
При этом в Малайзии не согласились с этой точкой зрения.
Нестыковки в фактах, предоставленных Россией по делу, были обнаружены в сентябре. Они связаны с датой изготовления двигателя ракеты, сбившей «Боинг». Позже Минобороны объяснило их особенностью составления формуляров на двигатели.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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В мире , Видео , Украина
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