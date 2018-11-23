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С украинского аэродрома украли самолет 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
С аэродрома в Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2. Об этом сообщает агентство «УНН» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
«Неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское», — говорится в сообщении агентства.
Полиция начала расследование происшествие. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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Ранее, 23 ноября этого года, стало известно, что в штате Юта угнали самолет. Американские подростки 14 и 15 лет пролетели на нем более двух километров над автострадой и приземлились в местном аэропорту, где их задержала полиция.
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