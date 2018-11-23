С украинского аэродрома украли самолет

С аэродрома в Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2. Об этом сообщает агентство «УНН» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское», — говорится в сообщении агентства.

Полиция начала расследование происшествие. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее, 23 ноября этого года, стало известно, что в штате Юта угнали самолет. Американские подростки 14 и 15 лет пролетели на нем более двух километров над автострадой и приземлились в местном аэропорту, где их задержала полиция.