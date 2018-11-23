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Хакеры Anonymous опубликовали британские инструкции по борьбе с российской пропагандой 

RTVI + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
В качестве примеров дезинформации Integrity Initiative приводит поведение российских СМИ, когда те освещали катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом, применение химического оружия в Сирии и отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Версии, которые предлагал Кремль, были «абсурдными», что не мешало российским властям придерживаться их и продолжать винить во всем западные страны.
«При развенчании дезинформации важно не попасть в ловушку, рассматривая ее как упражнение в логике», — указано в документе.
Дезинформация полагается на эмоции, скептицизм и добрую волю наивных людей или «полезных идиотов». Чтобы противодействовать ей, нужно отложить эмоции в сторону.
«При борьбе с дезинформацией нужно не только дискредитировать ту ложь, которую создают в Кремле, но и ту, которую создают сторонники Путина на Западе», — написано в инструкции. Бороться с каждой дезинформацией невозможно, поэтому стоит сосредоточиться на самых абсурдных примерах.
«Когда вы спокойно и рационально объясняете, что Кремль настолько вопиюще и абсурдно лжет в таких-то случаях, становится легче показать, что у этой лжи есть шаблон», — говорится в документе.
При разоблачении дезинформации авторы инструкции рекомендуют не пытаться убедить всех сразу, так как есть люди, которые охотно верят в теории заговора.
Anonymous утверждают, что Integrity Initiative финансируется правительством Великобритании и фактически представляет собой секретную организацию. Из опубликованных документов следует, что проект уже действует во Франции, Греции, Германии, Италии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Сербии и Испании.
Региональные отделения планируется открыть в Австрии, Болгарии, Канаде, Эстонии, Грузии, Латвии, Мальте, Молдове, Черногории, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Швеции, Швейцарии и США. Управление структурой при этом осуществляется из Великобритании.
Anonymous — хакерская группировка, состоящая из участников по всему миру. Каждое свое сообщение члены группировки подписывают так: «Мы — Anonymous. Мы — Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас». Считается, что у группировки нет лидеров или руководства, а все участники равны между собой. Символ Anonymous — маска Гая Фокса из фильма «V — значит вендетта».
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Комментарии8
Сергей Скрипаль , Anonymous , ГРУ , В мире , Интернет , Сирия , Великобритания
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