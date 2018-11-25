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В Мексике опровергли информацию о сделке с США по мигрантам 

Газета.Ru + ещё 6 45 минут назад
Фото: Reuters
Будущая глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что команда избранного президента страны не заключала никаких договоренностей с США по проблеме мигрантов. Об этом сообщает Televisa.
"Мы не можем заключать никаких договоренностей, потому что мы не правительство", — сказала Кордеро.
По ее словам, новое правительство приступит к работе после инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Она также не исключила более активного сотрудничества между Мексикой и США в будущем.
Ранее СМИ сообщили, что США договорились с Мексикой по мигрантам.
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МВД , В мире , Латинская Америка , Мексика , США
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