В Мексике опровергли информацию о сделке с США по мигрантам

Будущая глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что команда избранного президента страны не заключала никаких договоренностей с США по проблеме мигрантов. Об этом сообщает Televisa.

"Мы не можем заключать никаких договоренностей, потому что мы не правительство", — сказала Кордеро.

По ее словам, новое правительство приступит к работе после инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Она также не исключила более активного сотрудничества между Мексикой и США в будущем.

Ранее СМИ сообщили, что США договорились с Мексикой по мигрантам.