Трамп поблагодарил саудитов за снижение цен на нефть. Это заявление сопроводило отказ от введения серьезных санкций против Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть, сравнив по значимости это с эффектом от проведенной им налоговой реформы.
«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!» — написал он.
Одно это заявление, сопровождавшее отказ от введения серьезных санкций против Саудовской Аравии и совпавшее с появлением информации о том, что добыча нефти в королевстве достигла очередного пика, обрушило цены на нефть за день на 7%. Чего ждать дальше? Ситуацию комментирует Георгий Бовт.
Заявление Трампа фактически подтвердило сделанный Business FM прогноз о том, что Саудовская Аравия «расплатится» с Америкой за резонансное убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги ценами на нефть. Накануне ЦРУ сообщило: по их данным, наследный принц Мухаммед бин Салман не только знал об убийстве опального журналиста в консульстве королевства в Стамбуле, но и лично отдал приказ об этом.
Трамп ответил публично: «Может, знал, а может не знал», вроде бы поставив под сомнения изыскания ЦРУ. Однако, в отличие от того, когда это касается отношений с Россией, тут пока большого скандала не возникло, а шеф Пентагона Джеймс Мэттис оправдал президента: что делать, мол, приходится работать с партнерами с не совсем чистой репутацией.
Либеральные СМИ, а также ряд законодателей требовали проявить принципиальность в отстаивания демократических принципов и наказать Эр-Рияд, применив по отношению к нему «Глобальный закон Магнитского», предусматривающий введение санкций против коррупционеров и нарушителей прав человека. 22 сенатора написали обращение Трампу по этому поводу, некоторые требовали даже прекращения поставок американских вооружений королевству. Газета The New York Times написала, что прощая саудовский режим и разменяв нефть на американские принципы, президент подает дурной пример безнаказанности другим авторитарным режимам.
В конце прошлой недели Белый дом обещал в течение двух-трех дней распространить доклад, излагающий американскую версию произошедшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако доклада нет до сих пор, и о нем больше не вспоминают.
Что же касается санкций, в частности оружейных, Трамп уже не в первый раз использует такой тезис: если мы введем такие санкции, то тогда наши контракты охотно перехватят русские и китайцы, и Америка не должна уступать им эти миллиарды долларов. При этом формально санкции на основании «Закона Магнитского» все же введены — против 17 должностных лиц королевства из числа тех, кто уже был либо показательно арестован по этому делу на фоне возмущения зверским убийством, либо отстранен от должности.
Саудовская Аравия — ключевой партнер США на Ближнем Востоке и главный противовес Ирану в регионе. На руководящего де-факто страной принца Мухаммеда бин Салмана возлагают большие надежды в плане вестернизации королевства, хотя в свете убийства оппозиционера его ореол реформатора на Западе несколько поблек.
Но это дело поправимое. Взаимный товарооборот королевства с США не превышает в год 25 млрд долл. Это меньше, чем было у России с США на момент введения санкций. Однако на территории королевства находятся пять американских военных баз.
По словам Трампа, в ходе визита в Эр-Рияд весной саудиты обещали инвестировать в экономику США 450 млрд долларов. Одного лишь оружия обещали купить на 110 млрд долларов. При президенте Трампе между США и Эр-Риядом уже было заключено военных контрактов на 14,5 млрд долларов, что сопоставимо с годовым объемом российского оружейного экспорта. Причем саудиты платят именно своими деньгами, не используя, как другие ближневосточные страны, включая Израиль, американскую финансовую помощь для этих целей.
На днях США также попросили Саудовскую Аравию увеличить свои военные расходы с тем, чтобы снизить бремя американских расходов на военные операции на Ближнем Востоке при том, что они и так составляют 10% бюджета королевства. Помимо этого Саудовская Аравия является вторым по объему экспортером нефти в США после Канады, поставляя немногим меньше 900 тысяч баррелей в сутки.
Убийство оппозиционного журналиста ваххабитского королевства, хотя он и был в последнее время колумнистом газеты The Washington Post, явно не тот случай, который сможет перевесить такие интересы. В Вашингтоне даже войну в Йемене, которую саудиты ведут уже два года и которая унесла уже десятки тысяч жизней, умудряются практически не замечать. Потому что нефть хоть и пахнет, в отличие от денег, но, видимо, смывает все следы.