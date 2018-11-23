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Тимошенко заявила о «массовом и паническом бегстве» украинцев из страны 

РИА Новости + ещё 19 5 часов назад
Лидер партии "Батьковщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что число граждан, покидающих страну, несет угрозу национальной безопасности государства — "это массовый и панический побег со своей земли".
По оценкам украинских властей, около 3,2 миллиона (из более чем 40 миллионов) граждан страны постоянно работают за границей, а еще около 9 миллионов — сезонно.
По словам экс-главы правительства Украины, украинцы уезжают на заработки, так как жизнь на Украине "превратилась в выживание". И количество граждан, выезжающих из страны, несет угрозу ее национальной безопасности.
"Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", — сказала Тимошенко во время презентации "Новая социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция ведется на странице Тимошенко в Facebook.
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Юлия Тимошенко , В мире , Конфликты , Украина
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