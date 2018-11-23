Тимошенко заявила о «массовом и паническом бегстве» украинцев из страны

Лидер партии "Батьковщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что число граждан, покидающих страну, несет угрозу национальной безопасности государства — "это массовый и панический побег со своей земли".

По оценкам украинских властей, около 3,2 миллиона (из более чем 40 миллионов) граждан страны постоянно работают за границей, а еще около 9 миллионов — сезонно.

По словам экс-главы правительства Украины, украинцы уезжают на заработки, так как жизнь на Украине "превратилась в выживание". И количество граждан, выезжающих из страны, несет угрозу ее национальной безопасности.