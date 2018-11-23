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Лукашенко пожаловался на Россию в связи с ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разобраться с расчетами за выполненные белорусскими строителями работы в России и Туркмении.
«Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината (на востоке Туркмении). Я жду решения этого вопроса. Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу», — заявил Лукашенко, передает агентство БелТА.
По его словам, правительство Белоруссии должно без промедления подключиться к решению этих вопросов.
«Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — сказал он.
Комбинат в туркменском местечке Гарлык открыт президентами Туркмении и Белоруссии в марте 2017 года. Строительство комплекса с 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром».
Белорусские строители в Калуге работали на строительстве двух тренировочных баз для национальных команд ЧМ-2018.
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Комментарии19
Александр Лукашенко , МИД , Евразийская экономическая комиссия , В мире , Видео , Политика , Туркмения
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