Лукашенко пожаловался на Россию в связи с ЧМ

«Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината (на востоке Туркмении). Я жду решения этого вопроса. Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу», — заявил Лукашенко, передает агентство БелТА.

По его словам, правительство Белоруссии должно без промедления подключиться к решению этих вопросов.

«Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — сказал он.

Комбинат в туркменском местечке Гарлык открыт президентами Туркмении и Белоруссии в марте 2017 года. Строительство комплекса с 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром».

Белорусские строители в Калуге работали на строительстве двух тренировочных баз для национальных команд ЧМ-2018.