Как завершился экстренный саммит ЕС по брекситу

В воскресенье, 25 ноября, лидеры стран ЕС приняли участие в экстренном саммите, посвящённом соглашению Брюсселя и Лондона по брекситу. В итоге 27 государств, которые остаются в составе Евросоюза, поддержали проект документа. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложенная сделка — «наилучшая из возможных». Однако теперь главе кабмина необходимо протащить проект через парламент Соединённого Королевства. Как подчёркивают аналитики, ратификация «крайне маловероятна». По их словам, в случае отказа от сделки Британию ожидает «жёсткий» брексит, а Мэй может потерять свой пост. Итоги саммита уже раскритиковал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин . Кроме того, соглашение не намерены поддерживать главы Шотландской национальной и Демократической юнионистской партий.

В воскресенье, 25 ноября, в Брюсселе состоялся внеочередной саммит Европейского союза, который был посвящён сделке Брюсселя и Лондона о выходе Великобритании из состава организации.

По итогам встречи лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили соглашение об условиях брексита и политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений между Соединённым Королевством и ЕС.

Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции по итогам саммита сообщил, что теперь предстоит сложный период «ратификации этих договорённостей и дальнейшие переговоры».

«Однако независимо от того, как всё это завершится, очевидно одно — мы останемся друзьями до конца дней и на один день дольше», — сказал Туск.

По словам представителя ЕС на переговорах по брекситу Мишеля Барнье, в ходе «трудных переговоров» было достигнуто «справедливое и сбалансированное соглашение». Он также отметил, что Великобритания и Европейский союз останутся союзниками и друзьями после 29 марта 2019 года.

В то же время председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал сделку, лучшей и единственно возможной для обеих сторон.

«Я призываю тех, кто должен ратифицировать эту сделку принять это во внимание», — добавил он.

Однако по мнению Юнкера, самым главным достижением стало сохранение единства среди 27 оставшихся членов ЕС.

Подобное развитие событий было ожидаемо, учитывая, что прибывшие в Брюссель лидеры европейских государств, в частности канцлер ФРГ Ангела Меркель , в целом выражали удовлетворение от проекта соглашения. По словам немецкого лидера, сделка по брекситу является «дипломатическим произведением искусства».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон призвал задуматься о необходимости глубокого реформирования Европейского союза. По его мнению, дебаты перед выборами в Европарламент должны быть посвящены этим изменениям.

«Этот саммит является важным этапом, мы должны вынести из него выводы. Это показывает, что у нашего ЕС есть доля хрупкости, и что, очевидно, всегда есть что улучшить. Наконец, это показывает, что наша Европа нуждается в реформировании, это очевидно, и я этот вариант поддерживаю, над этим мы продолжим работать», — цитирует Макрона РИА Новости.

В данный момент лидер Пятой республики на фоне недовольства народом Франции внутренними реформами продвигает ряд инициатив по повышению позиций ЕС, в частности, Макрон предложил создать общеевропейскую армию.

«Нельзя получить всё»

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления перед журналистами заявила, что выход страны из ЕС приведёт к тому, что Лондон вернёт контроль над законами, границами, денежными средствами и прочими сферами на благо британского народа.

Она также подчеркнула, что в отличие от европейских лидеров не сожалеет о «выходе», поскольку Лондон и Брюссель остаются «друзьями и соседями».

Говоря о ходе переговоров, Мэй заметила, что «нельзя получить всё, что захочешь», и повторила тезис Юнкера о том, что Лондон и Брюссель достигли «наилучшей сделки из возможных».

«Британцы не хотят больше тратить время на споры о брексите. Они хотят правильного выполнения их волеизъявления. Я вынесу эту сделку на рассмотрение палаты общин, уверенная, что был достигнут лучший вариант», — подчеркнула глава британского кабмина.

Reuters © Olivier Hoslet

При этом Мэй ушла от прямого ответа на вопрос о том, покинет ли свой пост, если документ не будет поддержан британскими депутатами, а также вновь отвергла возможность повторного референдума.

Накануне глава кабмина в открытом письме обратилась к нации с просьбой проявить единство. По её словам, предлагаемая сделка отвечает интересам всех британцев вне зависимости от того, как они голосовали на референдуме 2016 года.

Как сообщают британские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники, в том случае, если парламент не поддержит соглашение, страну ожидает «жёсткий» брексит.

«Иначе получить консенсус было невозможно»

Сомнений в том, что страны ЕС одобрят это соглашение не было никаких, заметил директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт. Он подчеркнул, что Брюссель включил в документ все возможные требования к Лондону.

«Это наиболее некомфортный для Великобритании вариант — правительство Мэй пошло на сделку, поскольку иначе получить консенсус 27-ми стран было невозможно. Поэтому, это прежде всего компромисс стран — членов ЕС, а не Британии», — пояснил он.

По словам политолога, теперь для Мэй начинается самый сложный период, поскольку документ является очень спорным даже для членов Консервативной партии и существует сильное сопротивление позиции лидера кабмина.

«Сейчас будет ещё два важнейших этапа. Первый — это прохождение через парламент, которое само по себе крайне маловероятно. И второе — возможная отставка Терезы Мэй, как лидера Консервативной партии. Так что это не только не рубежная точка, это скорее техническая точка», — заявил Шпунт RT.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT отметил, что хоть процесс и сдвинулся с мёртвой точки, говорить о его успешности преждевременно.

«Что ж, раз решили выйти, то надо это делать. Чем это всё закончится — посмотрим. При этом Мэй пытается угодить и одним, и другим. В то же время не исключено, что до конца года её сместят с поста лидера Консервативной партии, а значит и премьер-министра. И Великобританию ждёт новый парламентский кризис, новые выборы. В общем много линий развития сюжета», — пояснил эксперт.

Проблема Гибралтара

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end". — Donald Tusk (@eucopresident) 24 ноября 2018 г. До саммита, слоганом которого благодаря главе Евросовета Дональда Туска стала песня британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends («Друзья останутся друзьями»), главной проблемой было получение согласия Испании касательно проекта декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Недовольство Мадрида заключалось в отсутствии гарантий по вопросу Гибралтара — спор за Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий её с Пиренейским полуостровом, ведётся между двумя государствами уже более 300 лет. Испанская сторона требовала пояснений касательной 184-й статьи политической декларации между Евросоюзом и Великобританией о том, что в дальнейшем судьба этой территории не будет решаться без участия королевства.

В субботу, 24 ноября, Лондон и Брюссель в письменной форме заверили, что после брексита любые договорённости (политические, юридические, географические) между Гибралтаром, являющимся заморской территорией Великобритании, и ЕС будут проходить через Мадрид.

«Испания получила тройную броню, благодаря которой можно будет окончательно разрешить будущее Гибралтара в течение ближайших лет с Великобританией», — заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

В свою очередь, глава кабмина Соединённого Королевства пояснила, что позиция по вопросу британского суверенитета над Гибралтаром не менялась и не поменяется.

«Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и всегда буду поддерживать Гибралтар», — сказала Мэй.

При этом главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо призвал действующие власти Мадрида отказаться от следования политическим заветам диктатора Франсиско Франко

«Мы не заинтересованы в предоставлении даже минимальной уступки в вопросе суверенитета, юрисдикции или контроля Испании. Как сегодня лично подтвердила премьер-министр, суверенитет Гибралтара есть и останется полностью британским», — говорится в его заявлении.

Что дальше?

Принятое в Брюсселе решение не означает завершение процесса по утверждению процедуры выхода Великобритании из состава ЕС. Теперь документ должен быть утверждён в Вестминтерском дворце и в Европейском парламенте.

Ранее спикер ЕП Антонио Таяни отмечал, что предварительное голосование документу состоится в ходе следующей пленарной сессии в конце ноября — начале декабря, а окончательное решение будет принято до конца февраля 2019 года. При этом, по его мнению, нынешний документ выгоден как Лондону, так и Брюсселю.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что Терезу Мэй ожидает «невесёлое Рождество», поскольку британские депутаты в большинстве своём недовольны планом по брекситу.

Напомним, что после того, как британский премьер поддержала 585-страничный проект об условиях выхода Соединённого Королевства из Европейского союза, в отставку подали ряд членов кабмина, в том числе министр по вопросам брексита Доминик Рааб.

Наряду с этим ряд членов Консервативной партии попытались запустить процедуру по переизбранию лидера, но эта инициатива не собрала необходимое число подписей.

В то же время глава Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд, а также руководитель Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер заявляли, что будут голосовать против проекта соглашения по брекситу. По мнению первого министра Шотландии Николы Стёрджен, парламент должен отвергнуть сделку.

Отметим, что именно ДЮП обеспечивает консерваторов большинством в парламенте Великобритании. При отсутствии поддержки со стороны североирландских депутатов Мэй может грозить отставка.

Между тем итоги завершившегося в Брюсселе саммита ЕС уже раскритиковал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, назвавший заключённую сделку «неприемлемой». По его словам, соглашение стало результатом «жалкого провала на переговорах».