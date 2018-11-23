На Украине самолет Ан-2 был похищен неизвестными, рассказал УНН собеседник в местных правоохранительных органах.
По его словам, легкий самолет был украден с территории бывшего аэродрома в селе Божковское Полтавской области. Кроме Ан-2 с аэродрома пропали сломанный двигатель и шесть комплектов навесного оборудования.
Кража самолета стала для украинских правоохранительных органов поводом для досудебного расследования по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.
В начале ноября в распоряжении СМИ оказался доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Согласно ему, с января 2014 года по сентябрь 2018-го более 33 тысяч украинских военных дезертировали из армии либо самовольно покинули расположения частей, прихватив с собой около 15 тысяч единиц оружия.