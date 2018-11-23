Ан-2 похищен неизвестными на Украине

На Украине самолет Ан-2 был похищен неизвестными, рассказал УНН собеседник в местных правоохранительных органах.

По его словам, легкий самолет был украден с территории бывшего аэродрома в селе Божковское Полтавской области. Кроме Ан-2 с аэродрома пропали сломанный двигатель и шесть комплектов навесного оборудования.

Кража самолета стала для украинских правоохранительных органов поводом для досудебного расследования по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.