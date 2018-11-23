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США предупреждают о риске ошибок в воздухе из-за С-300 в Сирии 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: © Министерство обороны РФ
США считают, что поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 сирийским военным увеличивает вероятность повторения ошибки, которая привела к инциденту с Ил-20, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершенной сирийскими военными, был сбит российский самолет и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли. Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем. Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность", — сказал он.
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.
После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — передать Сирии комплекс С-300. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.
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Комментарии1
Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , В мире , Армия , Оружие , Сирия , США
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