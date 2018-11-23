Где торгуют малолетними невестами

Во многих странах мира до сих пор существует работорговля в виде насильственной выдачи замуж. В отличие от таких видов современной продажи «живого товара» как вовлечение в проституцию и принуждение к бесплатному труду, отношение общества к выдаче замуж за выкуп более лояльное и часто объясняется данью традициям.

Родители 16-летней жительницы Южного Судана Ньялонг Ньонг Дэн Джаланг выставили на продажу дочь с использованием высоких технологий. Они разместили объявление в Facebook и указали, что ищут мужа для подростка. Своеобразный аукцион выиграл местный предприниматель, который за молодую жену предложил родителям 530 коров, три автомобиля-внедорожника Land Cruiser V8 и $10 тысяч. Родственники девушки согласились на такой щедрый выкуп и уже через несколько дней сыграли свадьбу. Южносуданские СМИ бурно отреагировали на событие и назвали Джаланг «самой дорогой невестой Африки».

«Невероятно, что в наши дни девочку можно продать для брака в крупнейшей социальной сети в мире», — прокомментировал случившееся глава местного отделения Plan International South Sudan Джордж Отим.

Официально браки с несовершеннолетними в Южном Судане вне закона, однако по данным общественной организации «Девочки не невесты», более половины девушек в государстве выходят замуж до того, как им исполняется 18 лет.

Неравный брак, когда родители фактически продают свою дочь, широко распространён и в других странах. В некоторых государствах Азии до 70% девушек выходят замуж до совершеннолетия. В Йемене Афганистане 20% невест не исполнилось и 12-ти лет. В секторе Газа периодически проходят массовые свадьбы, когда взрослые мужчины ведут под венец малолетних невест. Кстати, согласно Десятому пересмотру международного классификатора болезней, сексуальное влечение взрослого к несовершеннолетнему считается серьёзным психическим расстройством.

При этом девочки не имеют права развестись, так как их родителям был заплачен «калым». Поэтому, в соответствии с устоявшимися в некоторых обществах понятиями, неповиновение молодой жены супругу может быть наказано физическими увечьями и даже смертью. Международные правозащитные организации часто фиксируют подобные случаи. Сторонники таких браков оправдывают их тем, что это порой единственный способ спасти девочек от нищеты. Правда, в бедных странах выкуп не очень большой, обычно это пара баранов или коров.

Торгуют малолетними невестами и в странах, где большинство жителей не испытывают материальных трудностей. В Саудовской Аравии был случай, когда 90-летний старик подал в суд на родителей своей 15-летней невесты, которая не пустила его в спальню в первую брачную ночь. В иске мужчина указал, что заплатил за невесту $17,5 тысяч и потребовал, чтобы родители вернули деньги или уговорили дочь выполнять супружеский долг. Правда, в Саудовской Аравии малолетние жёны имеют право подать на развод. Было несколько случаев, когда своего добивались 10-ти и даже 8-летние девочки.

Но объектами купли-продажи становятся не только несовершеннолетние. В последние годы торговать невестами массово стали в Китае. В июне 2018 года власти провинции Хэнань даже были вынуждены принять специальное постановление, в соответствии с которым выплата выкупа за невесту больше 20 тысяч юаней (около $3 тысяч) приравнивается к работорговле и мошенничеству. Тому, что в стране, быстрыми темпами строящей социализм и «общество средней зажиточности», возродились средневековые порядки, способствует огромный гендерный разрыв. Политика правительства КНР «одна семья — один ребёнок» привела к большому числу абортов на поздних стадиях, когда будущие родители узнавали, что на свет должна появиться девочка. Сегодня на 100 девушек в Китае приходится 117 юношей, то есть в стране на всех желающих жениться физически нет невест. Предприимчивые китайцы даже наладили бизнес по покупке женщин для женитьбы в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего во Вьетнаме. Выкуп, который платят родителям невесты, составляет обычно несколько десятков тысяч долларов.

Распространены браки ради выгоды родителей девушек и в Средней Азии. News.ru рассказывал, как невест крадут, насилуют, покупают, а после свадьбы не дают учиться и работать, держат дома взаперти и бьют. Своеобразной формой продажи людей можно считать и многие брачные агентства в России. По разным оценкам, на них размещены анкеты до 60 тысяч женщин, которых рассматривают потенциальные женихи в США и Европе. Женщины обращаются к сводникам во многом из-за плохого материального положения, надеясь попытать счастья в чужой стране. Но в отличие от других регионов мира, в России женщины добровольно выбирают свою судьбу, да и мужья из Европы часто оказываются заботливыми и относятся к жёнам как к равным, а не как к собственности.