Друзьям — все: саудовский цинизм американского президента

Вашингтон намерен до конца покрывать организаторов убийства журналиста Хашкуджи

Президент США Дональд Трамп недвусмысленно заявил, что не считает нужным наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи, расчлененного в стамбульском консульстве саудовскими спецслужбами, несмотря на то что покойный имел вид на жительство в США и активно сотрудничал с ведущими американскими СМИ.

Комментарий американского президента был явным демаршем на фоне растущего давления со стороны его конкурентов из Демократической партии США . Влиятельные американские издания, общественные деятели и правозащитники требовали примерно наказать Эр-Рияд , применив санкции к саудовской королевской семье. Причем основным виновником преступления считается наследный принц Мухаммад бен Салман, которого практически в открытую называют заказчиком уничтожения журналиста.

Сегодня это подтверждают даже представители американской разведки. Согласно данным турецкой прессы, сотрудники ЦРУ получили запись телефонного звонка саудовского принца, обсуждавшего убийство со своим братом, который является послом Саудовской Аравии в США. Как сообщается, принц хотел «заставить замолчать Джамаля Хашкуджи как можно скорее». По данным турецких журналистов, директор ЦРУ Джина Хаспел могла получить эту запись еще в прошлом месяце, во время своего визита в Анкару . А значит, о ней, скорее всего, давно осведомлены все высокопоставленные обитатели Белого дома.

По словам представителей турецкой разведки, непосредственным организатором преступления являлся Сауд аль-Кахтани, которого называют главным помощником наследного принца. Судя по данным прослушки, аль-Кахтани дистанционно допрашивал схваченного в Стамбуле Хашкуджи в консульстве, оскорбляя его по скайпу. «Принесите мне голову этого пса», — сказал он в завершении разговора, который стал для журналиста последним.

Однако все эти более чем очевидные обстоятельства не помешали Трампу публично поддержать шатающийся трон своих ближневосточных друзей. По словам американского президента, Соединенные Штаты продолжат оставаться «непоколебимым партнером» и не собираются разрывать деловое сотрудничество с королевством, отказываясь от многомиллиардных сделок на покупку продукции американского ВПК.

«Разведывательные службы продолжают оценивать всю информацию, и вполне возможно, что наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд знал об этом трагическом событии», — откровенно говорит президент США.

Однако он не считает эти обстоятельства достаточным поводом для экономических санкций — пускай даже их требует от него весь передовой цивилизованный мир.

«Если мы по глупости откажемся от наших контактов, Россия и Китай получат огромную выгоду», — объясняет свою позицию Трамп, откровенно издеваясь над демократами, которые традиционно обвиняют его в тайном сотрудничестве с российской властью.

Вся эта история выпукло демонстрирует двоемыслие американского руководства. По существу лидеры Свободного мира являются обыкновенными лавочниками, которые руководствуются исключительно прагматичными интересами бизнеса, строя свою политику на принципах двойных стандартов: друзьям — всё, остальным — закон, или даже беззаконие в его самых циничных формах. Они без проблем прощают кровавые злодеяния своих деловых партнеров и так же легко поддерживают самые бездоказательные обвинения в адрес своих конкурентов.

В этой связи достаточно вспомнить многочисленные обвинения в адрес России, Ирана, Сирии, Кубы, Венесуэлы или КНДР, когда поводом для санкций могут служить любые подозрения, основанные на иезуитском принципе «хайли-лайкли». Угрозы могут быть даже превентивными — Госдепартамент США часто угрожает санкциями с целью политического давления, чтобы постоянно держать противников в напряжении. Однако очевидные и даже задокументированные преступления саудовцев, скорее всего, останутся без сколько-нибудь серьезного наказания — точно так же, как это было в далеком 2001 году, когда американские власти в буквальном смысле слова отмазывали королевскую семью от причастности к разрушившим ВТЦ террористам. Хотя об этой связи трубили тогда во всем мире, а режиссер Майкл Мур даже снял по этому поводу свой оскароносный документальный фильм «Фаренгейт 9/11».

Арабские СМИ уже описывают возможную схему спасения репутации саудовского кронпринца. По словам независимых журналистов, Эр-Рияд может банально откупиться от наседающего с обвинениями Реджепа Тайипа Эрдогана , заключив с ним несколько многомиллиардных контрактов и признав турецкое лидерство в ближневосточных делах. Причем, если верить этим экспертам, США якобы рассматривают возможность поучаствовать в этой сделке, передав Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — главного политического противника турецкого президента, который проживает сейчас в убежище на территории Пенсильвании.

Можно не сомневаться — в Вашингтоне действительно способны пойти на большие жертвы, чтобы сохранить позиции своего главного стратегического партнера. Скандал с убийством Хашкуджи серьезно подорвал позиции королевской семьи, особенно на фоне провалившейся военной операции в Йемене, где организованная саудовцами интервенция так и не смогла сломить сопротивления повстанцев-хуситов, опирающихся на военную помощь шиитских единоверцев из Ирана. Больше того, преступление в Стамбуле привлекло внимание к йеменской бойне, и международные правозащитные организации наконец заговорили о военных преступлениях саудовской коалиции, окончательно дискредитируя Мухаммада бен Салмана, которого называют главным сторонником вторжения на территорию соседней страны.

Вся эта история является хорошим уроком для Украины. Официальный Киев также находится в пуле вассалов американского руководства. А значит, Порошенко может не беспокоиться насчет дружеского отношения со стороны администрации Трампа. США будут до последнего игнорировать неблаговидные дела украинской власти в широком спектре от коррупции до преступлений ультраправых бандитов, которые убили журналиста Олеся Бузину намного раньше убийства Хашкуджи. Ведь этот режим послушно покупает пенсильванский уголь и пенсильванские локомотивы, а главное, является непотопляемым авианосцем, с помощью которого можно постоянно портить нервы Кремлю.

И эта циничная позиция развязывает руки для любых действий наших американских «друзей», которые мы еще наверняка увидим в канун предстоящих выборов.