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Мэй отказалась менять позицию Британии по Гибралтару 

360tv.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Позиция Великобритании по вопросу суверенитета Гибралтара остается прежней и меняться не будет. Такое заявление сделала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщил сайт RT.
«Позиция Великобритании в отношении суверенитета Гибралтара не изменилась и не изменится», — цитирует сайт телеканала слова Мэй.
Британский премьер испытывает гордость от того, что Гибралтар остается в составе королевства. Она всегда будет оказывать поддержку этой заморской территории короны.
Вопрос Гибралтара, который перешел от Испании к Великобритании около 300 лет назад по Утрехтскому мирному договору 1713 года, ознаменовавшему окончание войны за испанское наследство, всегда стоял остро. Теперь он усложняется в связи с Brexit.
Испания грозит наложить вето на урегулирование процесса выхода Великобритании из Евросоюза в связи с вопросом Гаибралтара — скалы, позволяющей контролировать узкий одноименный пролив между Средиземным морем и Атлантикой. Испанская сторона требует, чтобы в договоре по Brexit было прописано ее право вести переговоры по спорной территории и участвовать в них.
24 ноября испанский премьер Педро Санчес заявил о достижении политического соглашения с Лондоном относительно судьбы Гибралтара. По его словам, Европа и Великобритания согласились на требования Испании, что может заставить ее не применять право вето.
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Тереза Мэй , Педро Санчес , ЕС , В мире , Европа , Гибралтар , Великобритания
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