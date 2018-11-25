Мэй отказалась менять позицию Британии по Гибралтару

Позиция Великобритании по вопросу суверенитета Гибралтара остается прежней и меняться не будет. Такое заявление сделала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй , сообщил сайт RT.

«Позиция Великобритании в отношении суверенитета Гибралтара не изменилась и не изменится», — цитирует сайт телеканала слова Мэй.

Британский премьер испытывает гордость от того, что Гибралтар остается в составе королевства. Она всегда будет оказывать поддержку этой заморской территории короны.

Вопрос Гибралтара, который перешел от Испании к Великобритании около 300 лет назад по Утрехтскому мирному договору 1713 года, ознаменовавшему окончание войны за испанское наследство, всегда стоял остро. Теперь он усложняется в связи с Brexit.

Испания грозит наложить вето на урегулирование процесса выхода Великобритании из Евросоюза в связи с вопросом Гаибралтара — скалы, позволяющей контролировать узкий одноименный пролив между Средиземным морем и Атлантикой. Испанская сторона требует, чтобы в договоре по Brexit было прописано ее право вести переговоры по спорной территории и участвовать в них.