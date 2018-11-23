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В Британии заявили об угрозе новой холодной войны в случае денонсации ДРСМД 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Библиотека палаты общин британского парламента опубликовала отчёт о перспективах российско-американского Договора РСМД. В документе указывается, что выход Соединённых Штатов из Договора может угрожать «новой холодной войной».
«Если США выйдут из договора о РСМД, и обе стороны не согласятся продлевать договор СНВ-III или обсуждать последующее соглашение, президент Трамп станет первым президентом США со времён Джимми Картера, который откажется от конструктивных переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями или их ограничения, и, возможно, направит США на путь новой холодной войны», — сообщается в отчёте библиотеки палаты общин.
Вместе с тем, в документе утверждается, что в решении вопроса возможен компромисс при условии личной договорённости лидеров США и России о продлении действия Договора РСМД.
В частности, «восхищение Дональда Трампа российским президентом» и взаимопонимание двух лидеров способствуют прогрессу в переговорах, отмечается в документе.
Британские аналитики уверены, что сохранение Договора будет способствовать не только дальнейшему контролю над вооружениями, но и налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности страны вести полномасштабные переговоры с Вашингтоном по ДРСМД.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Договор РСМД устаревшим в условиях нынешних технологических достижений.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Джон Болтон , Джеймс Картер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Парламент Великобритании , В мире , Армия , Политика , США
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