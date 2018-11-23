В Британии заявили об угрозе новой холодной войны в случае денонсации ДРСМД

Библиотека палаты общин британского парламента опубликовала отчёт о перспективах российско-американского Договора РСМД. В документе указывается, что выход Соединённых Штатов из Договора может угрожать «новой холодной войной».

«Если США выйдут из договора о РСМД, и обе стороны не согласятся продлевать договор СНВ-III или обсуждать последующее соглашение, президент Трамп станет первым президентом США со времён Джимми Картера, который откажется от конструктивных переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями или их ограничения, и, возможно, направит США на путь новой холодной войны», — сообщается в отчёте библиотеки палаты общин.

Вместе с тем, в документе утверждается, что в решении вопроса возможен компромисс при условии личной договорённости лидеров США и России о продлении действия Договора РСМД.

В частности, «восхищение Дональда Трампа российским президентом» и взаимопонимание двух лидеров способствуют прогрессу в переговорах, отмечается в документе.

Британские аналитики уверены, что сохранение Договора будет способствовать не только дальнейшему контролю над вооружениями, но и налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности страны вести полномасштабные переговоры с Вашингтоном по ДРСМД.