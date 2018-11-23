В Пакистане ликвидировали трёх напавших на консульство КНР

Полицейские ликвидировали трёх боевиков, устроивших нападение на китайское консульство в пакистанском городе Карачи . Об этом информирует телеканал Geo TV со ссылкой на начальника полиции Карачи Амира Шаикха.

«Эти люди прибыли к консульству на автомобиле, который был загружен взрывчаткой», — сказал Шаикх.

По данным местной полиции, у террористов также были пояса смертников.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на консульство КНР в пакистанском Карачи погибли два полицейских, ещё один пострадал.