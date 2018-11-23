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В Пакистане ликвидировали трёх напавших на консульство КНР 

RT на русском + ещё 23 3 часа назад
Фото: Reuters
Полицейские ликвидировали трёх боевиков, устроивших нападение на китайское консульство в пакистанском городе Карачи. Об этом информирует телеканал Geo TV со ссылкой на начальника полиции Карачи Амира Шаикха.
«Эти люди прибыли к консульству на автомобиле, который был загружен взрывчаткой», — сказал Шаикх.
По данным местной полиции, у террористов также были пояса смертников.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на консульство КНР в пакистанском Карачи погибли два полицейских, ещё один пострадал.
RT на русском: последние новости
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В мире , Криминал , Происшествия , Карачи , Пакистан
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