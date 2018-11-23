«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю , что привычное положение дел осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель.

По утверждению автора, Израиль не прекратил авиаудары по Сирии , однако, по его мнению, очевиден тот факт, что из-за России возникли сложности. Перемены, в частности, очевидны по более агрессивному тону на горячей линии, которая призвана предотвратить инциденты в воздухе между Израилем и Россией, а также по "агрессивному поведению" российской авиации и ПВО на территории Сирии, считает Харель.

Еще больше беспокойства у автора вызывает возросший интерес России к событиям в Ливане. По его мнению, при пессимистическом сценарии "защитный зонт", который Россия уже "раскрыла" над Сирией, накроет и Ливан, что еще больше осложнит ситуацию для Израиля.

Колумнист отмечает, что, судя по сообщениям арабских СМИ, Израиль не наносит воздушные удары по Ливану с февраля 2014 года.

Играть в шахматы с "Хезболлой" — это одно, однако пытаться выяснить, чего Россия хочет в Сирии и, возможно, в Ливане — вызов совсем другого порядка, заключает Харель.

Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль. Самолет случайно сбили сирийские ПВО из-за того, что израильские ВВС в это время наносили авиаудары в Латакии.