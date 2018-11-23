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Финский правозащитник сообщил об изъятии пятилетней дочери у россиянки 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Представители соцслужбы изъяли пятилетнюю дочь у россиянки, проживающей в Финляндии, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе финского правозащитника Йохана Бекмана.
У девочки гражданство Финляндии и нет гражданства России, уточнили в организации.
"У Лидии Александровны Павловской — гражданки Российской Федерации, проживающей последние 19 лет в финской Котке, — социальные службы Финляндии изъяли пятилетнюю дочь. Тремя годами ранее был изъят сын девяти лет. Оба ребенка — граждане Финляндии, и у них нет гражданства России. Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь", — уточнили в пресс-службе Бекмана.
В бумагах об изъятии, полученных россиянкой, не было указано оснований для помещения ребенка в приемную семью, но было написано, что "данная процедура изъятия согласована с матерью".
На данный момент с россиянкой проживает ее 11-летний сын с двойным гражданством России и Финляндии.
По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами не редки. Финский омбудсмен по правам ребенка Туомас Курттила отмечал, что система защиты детей Финляндии действует на основании законодательства страны и опирается на компетентности занятых в ней профессионалов в целях обеспечения интересов ребенка без национальных признаков, и решение об изъятия ребенка из семьи под опеку принимает только суд.
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Йохан Бекман , РИА Новости , В мире , Видео , Европа , Финляндия
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