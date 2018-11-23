Администрация Белого дома, скорее всего, откажет мигрантам из Центральной Америки в проезде на территорию Штатов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Руководитель Госдепартамента на протяжении долгого времени ведёт переговоры с главной МИД Мексики, сообщает официальный сайт ведомства. Политик уверен, что переселенцам угрожает опасность со стороны тех, кто наживается на их труде и тяжёлом положении.
«Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову. Караваны не будут допущены в Соединённые Штаты», — завил политик.
Поток беженцев идёт в Северную Америку не только из Мексики. Переехать в более развитую страну мечтают жители Эль-Сальвадора. Только с конца октября 2018 года в стать подданными Вашингтона изъявили желание свыше трёх тысяч граждан республики.
Ранее News.ru сообщал о готовности Дональда Трампа объявить бойкот собственному правительству из-за ситуации на южных рубежах, а также сосредоточить войска на границе с Мексиканскими Штатами.