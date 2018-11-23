Помпео: США отправят домой мигрантов из Мексики

Майкл Помпео. Администрация Белого дома, скорее всего, откажет мигрантам из Центральной Америки в проезде на территорию Штатов, заявил госсекретарь США

Руководитель Госдепартамента на протяжении долгого времени ведёт переговоры с главной МИД Мексики , сообщает официальный сайт ведомства. Политик уверен, что переселенцам угрожает опасность со стороны тех, кто наживается на их труде и тяжёлом положении.

«Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову. Караваны не будут допущены в Соединённые Штаты», — завил политик.

Поток беженцев идёт в Северную Америку не только из Мексики. Переехать в более развитую страну мечтают жители Эль-Сальвадора. Только с конца октября 2018 года в стать подданными Вашингтона изъявили желание свыше трёх тысяч граждан республики.