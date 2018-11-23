США «ополчились» против использования продукции Huawei

Власти США даже задумались о том, чтобы оказывать финансовую помощь тем странам, которые откажутся от использования оборудования Huawei, в качестве компенсации.

Американское правительство обратилось к своим ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон подозревает якобы в скрытом шпионаже.

В материале отмечается, что больше всего США обеспокоены использованием технологий Huawei в странах с американским военным присутствием.

Вашингтон уже задумался о том, чтобы оказывать финансовую помощь тем странам, которые откажутся от использования оборудования Huawei, в качестве компенсации.

Еще в начале 2018 года представители американской разведки предостерегли жителей США от покупок телефонов, произведенных Huawei и ZTE, а также еще одной крупной китайской компанией. Ранее Пентагон официально запретило продажу китайских смартфонов на базах США по всему миру.

Вместе с тем издание уточняет, что законодатели США уже давно обеспокоены так называемыми «подозрительными связями» данных компаний с правительством Китая.