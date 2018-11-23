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Пока вы спали: США «рухнут» в 2019-м
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019-м

США «ополчились» против использования продукции Huawei 

ТК «Звезда» + ещё 14 8 часов назад
Фото: Joan Cros, ZUMAPRESS, Globallookpress
Власти США даже задумались о том, чтобы оказывать финансовую помощь тем странам, которые откажутся от использования оборудования Huawei, в качестве компенсации.
Американское правительство обратилось к своим ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон подозревает якобы в скрытом шпионаже.
Как уточняет издание The Wall Street Journal, должностные лица администрации президента США Дональда Трампа уже сообщили о своих опасениях коллегам стран-союзниц, а также поставщикам интернет-услуг — Германии, Италии и Японии.
В материале отмечается, что больше всего США обеспокоены использованием технологий Huawei в странах с американским военным присутствием.
Вашингтон уже задумался о том, чтобы оказывать финансовую помощь тем странам, которые откажутся от использования оборудования Huawei, в качестве компенсации.
Еще в начале 2018 года представители американской разведки предостерегли жителей США от покупок телефонов, произведенных Huawei и ZTE, а также еще одной крупной китайской компанией. Ранее Пентагон официально запретило продажу китайских смартфонов на базах США по всему миру.
Вместе с тем издание уточняет, что законодатели США уже давно обеспокоены так называемыми «подозрительными связями» данных компаний с правительством Китая.
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Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , В мире , Азия , Конфликты , США
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