Финансист и основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из Интерпола. В выступлении перед комитетом общественной и национальной безопасности парламента Канады он указал, что Москва систематически нарушает правила международной организации.
«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр», — цитирует Браудера телеканал СВС.
Как писал News.ru, по мнению Браудера, для президента России Владимира Путина важно аннулировать «акт Магнитского». Этот документ, как считает финансист, угрожает окружению Путина, которое «ворует деньги в России и держит их за границей». До этого Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту убийства аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году. В надзорном медомстве сочли, что Магнитский и другие «соучастники» Браудера якобы были отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».