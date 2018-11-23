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Браудер призвал временно исключить Россию из Интерпола 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Финансист и основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из Интерпола. В выступлении перед комитетом общественной и национальной безопасности парламента Канады он указал, что Москва систематически нарушает правила международной организации.
«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр», — цитирует Браудера телеканал СВС.
Как писал News.ru, по мнению Браудера, для президента России Владимира Путина важно аннулировать «акт Магнитского». Этот документ, как считает финансист, угрожает окружению Путина, которое «ворует деньги в России и держит их за границей». До этого Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту убийства аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году. В надзорном медомстве сочли, что Магнитский и другие «соучастники» Браудера якобы были отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».
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Сергей Магнитский , Уильям Браудер , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Интерпол , В мире , Видео , Политика , Канада , Москва
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