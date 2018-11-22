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В Дубае россиянке выставили счет на 15 млн за умершую мать 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Клиника в Дубае выставила россиянке счет на 15 млн рублей за умершую мать, пишет «Московский комсомолец».
Не оплатив счет, Анастасия Попова не имеет права выехать из страны и забрать тело матери на родину.
По словам женщины, ее муж собрал 2 млн рублей. Страховая компания, в которой россиянка покупала полис путешественника, на звонки не отвечает.
Анастасия отдыхала в Дубае с 57-летней матерью и двумя дочками. 29 октября мама внезапно потеряла сознание, изо рта пошла пена. Врачи диагностировали разрыв аорты, и за ее спасение взялась лишь одна клиника. Женщина провела в ней три недели, находясь в коме, перенесла операцию на сердце.
По словам дочери, в последние дни ей стало лучше — врачи вывели ее из комы, она пыталась разговаривать. Однако 20 ноября ее не стало.
Сразу после смерти матери Анастасии выставили счет — 15 млн рублей.
Девушка не имеет права покинуть страну — за неоплаченный счет на нее могут завести уголовное дело.
Сейчас россиянка снимает дешевый отель недалеко от клиники и собирается подать прошение шейху Мохаммеду.
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Анастасия Попова , Московский комсомолец , В мире , Видео , Дубай
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