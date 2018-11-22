Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС

Основной внутренней угрозой для ЕС в настоящее время являются европейские политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло, заявил в четверг вице-президент ЕК Юрки Катайнен.

"Верховенство закона и либеральная демократия сейчас под угрозой. Это самая большая угроза для Европы в данный момент. Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову", — сказал он в четверг на мероприятии в Брюсселе.

Катайнен ожидает, что это станет "основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент ". Выборы в ЕП пройдут в мае 2019 года.

"Это самая большая внутренняя угроза, хотя есть и внешние угрозы. Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло", — сказал он.

"И было бы неверно думать, что речь идет о простом популизме, это не просто обычный популизм, потому что есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась", — заявил еврокомиссар, упомянув, в частности, Венгрию.

Премьера Венгрии Виктор Орбана в ЕС нередко называют "пророссийски настроенным популистом", критикуя, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики.