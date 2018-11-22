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Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основной внутренней угрозой для ЕС в настоящее время являются европейские политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло, заявил в четверг вице-президент ЕК Юрки Катайнен.
"Верховенство закона и либеральная демократия сейчас под угрозой. Это самая большая угроза для Европы в данный момент. Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову", — сказал он в четверг на мероприятии в Брюсселе.
Катайнен ожидает, что это станет "основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент". Выборы в ЕП пройдут в мае 2019 года.
"Это самая большая внутренняя угроза, хотя есть и внешние угрозы. Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло", — сказал он.
"И было бы неверно думать, что речь идет о простом популизме, это не просто обычный популизм, потому что есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась", — заявил еврокомиссар, упомянув, в частности, Венгрию.
Премьера Венгрии Виктор Орбана в ЕС нередко называют "пророссийски настроенным популистом", критикуя, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики.
Европарламент осенью одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. Речь идет о запуске Еврокомиссией процедуры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.
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ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , В мире , Европа , Брюссель
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