Посол Украины отреагировал на требование Германии закрыть сайт «Миротворец

Посол Украины Германии открестился от закрытия сайта, сославшись на то, что Киев якобы «не имеет к нему никакого отношения».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование немецкого Министерства иностранных дел о том, что необходимо закрыть украинский сайт «Миротворец».

Как подчеркнул Мельник в своей статье для издания Die Welt, власти Украины «не несут ответственности» за деятельность данного сайта, поскольку якобы не имеют к нему никакого отношения.

«Это сугубо частный вебсайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации», — заявил он.

Вместе с тем Мельник отметил, что Киев открыт для дискуссии и готов к обсуждению вопроса по поводу данного сайта.