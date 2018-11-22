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Посол Украины отреагировал на требование Германии закрыть сайт «Миротворец 

ТК «Звезда» + ещё 6 9 часов назад
Посол Украины в Германии открестился от закрытия сайта, сославшись на то, что Киев якобы «не имеет к нему никакого отношения».
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование немецкого Министерства иностранных дел о том, что необходимо закрыть украинский сайт «Миротворец».
Как подчеркнул Мельник в своей статье для издания Die Welt, власти Украины «не несут ответственности» за деятельность данного сайта, поскольку якобы не имеют к нему никакого отношения.
«Это сугубо частный вебсайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации», — заявил он.
Вместе с тем Мельник отметил, что Киев открыт для дискуссии и готов к обсуждению вопроса по поводу данного сайта.
Ранее стало известно, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу «Миротворца». Данный вебсайт специализируется на публикациях имен так называемых «изменников родины». В связи с этим Берлин потребовал от украинских властей закрыть данный сайт, но получил жесткий ответ.
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Андрей Мельник , Герхард Шредер , В мире , Видео , Украина , Германия
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