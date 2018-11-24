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В Раде рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5-8 лет.
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«Госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известный всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Ещё раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня», — сказал он.
Кононенко не указал, когда именно в Киеве канцлер назвала данные сроки возможного вступления Украины в Европейский союз.
Ранее Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО.
В июле сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что цель Украины — вступить в ЕС к 2025 году. При этом за месяц до этого он называл другую дату — 2030 год.
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В мире , Украина , Германия
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