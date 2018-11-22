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«Грузом» вертолетов над Кремлем оказались вооруженные люди

Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

Сын директора школы убил любовницу и учительницу

Стало известно о готовящихся нападениях на школы РФ

РФ заявили о доказательствах в сбоях GPS на учениях НАТО