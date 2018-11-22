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Швейцарцы проведут референдум о коровьих рогах 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье, 25 ноября, в Швейцарии состоится референдум, на котором граждане страны решат вопрос национальной важности — выделять ли субсидии фермерам, которые позволяют коровам и козам отращивать рога естественным образом.
Референдум инициирован 66-летним фермером Армином Каполом, который называет себя «бунтарем» в своей области; он «послушал» своих коров и начал девятилетнюю кампанию по финансированию дополнительных пастбищ, которые нужны для рогатых животных. Так мужчина надеется остановить процесс обезроживания, передает агентство Reuters.
Отмечается, что инициатива фермера имеет экономический аспект — для безрогого скота требуется меньше места, в то время как животные с рогами нуждаются в большом пространстве для содержания.
Капол хочет добиться субсидий со стороны государства для поддерживающих его идею фермеров в размере 190 швейцарских франков (191,65 доллара) на одну единицу рогатого скота.
Чтобы организовать референдум, фермер собрал 100 тыс. подписей.
Мужчина утверждает, что люди «должны уважать коров такими, какие они есть» и оставлять им рога.
Отмечается, что предсказать результат референдума сложно. Ожидается, что инициативу поддержат те, кто выступает против процесса удаления рогов — их удаляют телятами с помощью раскаленного железа, когда животные находятся в седативном состоянии. Критики считают, что этот процесс — мучительный и неестественный.
Сторонники этой меры сравнивают ее с кастрированием кошек или собак и утверждают, что это проблема безопасности — рогатые животные могут травмировать и людей, и другой скот.
В свою очередь правительство Швейцарии утверждает, что субсидирование фермеров является неоправданным бременем и будет стоить 30 млн франков при ежегодном сельскохозяйственном бюджете в 3 млрд франков.
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Reuters , В мире , Европа , Швейцария
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